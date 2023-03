Lineker afastado da BBC após comparar política de imigração inglesa com a de Hitler

Gary Lineker foi afastado temporariamente do cargo de apresentador do 'Match of the Day', programa de sucesso da BBC sobre a atualidade futebolística em Inglaterra. A estação britânica assegura que o programa de fim de semana já não irá ser coordenado pelo antigo internacional inglês."A BBC esteve em extensas discussões com o Gary e a sua equipa nos últimos dias. Dissemos que consideramos a sua recente atividade nas redes sociais uma violação dos nossos princípios. A BBC decidiu que ele deixará de apresentar o 'Match of the Day' até que tenhamos uma posição clara e acordada sobre o uso que ele faz das redes sociais. Quando se trata de liderar a nossa cobertura de futebol e desporto, o Gary é inigualável. Nunca dissemos que o Gary não deveria ter opinião, ou que ele não pode ter uma opinião sobre questões que são importantes para ele, mas dissemos que ele deveria evitar tomar partido em questões partidárias ou controvérsias políticas", explicitou um porta-voz da BBC, citado pelo 'Daily Mail'.Na génese do afastamento está uma opinião polémica do antigo avançado. Lineker, uma presença assídua no Twitter, criticou violentamente a nova política de imigração no Reino Unido, que tenta travar a entrada de imigrantes ilegais através do Canal da Mancha. O ex-futebolista, de 62 anos, comparou tais diretrizes às da Alemanha Nazi, de Adolf Hitler."Meu Deus, isto é para lá de horrível. Não existe um grande fluxo de refugiados. Acolhemos muito menos refugiados do que a maioria dos países da Europa. Isto é uma política de enorme crueldade direcionada às pessoas mais vulneráveis, de uma maneira que não se distancia muito daquelas usadas pelos alemães nos anos 30. Sou eu que estou mal?", questionou, a 7 de março.