Lisandro Martínez: «Ronaldo? Não vi nada. Ganhámos e é o mais importante»

Lisandro Martínez foi questionado sobre a saída do português Cristiano Ronaldo antes do fim do encontro . O central argentino, reforço para esta temporada no Manchester United, garantiu que não se apercebeu do ingresso de Ronaldo nos balneários."Não vi nada. Não sei. Apenas desfrutei com as pessoas. Ganhámos e é o mais importante", reiterou o defesa após o apito final de um encontro em que os red devils saíram vitoriosos diante do Tottenham (2-0).Sobre o facto de jogar no United, o ex-Ajax mostra estar nas nuvens. "Eu não consigo descrever o facto de estar aqui. Sinto-me muito emotivo. Para mim é um sonho estar aqui, num dos melhores clubes do Mundo", vincou.