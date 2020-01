Liverpool campeão do Mundo na Premier League... por um dia

A Premier League abriu uma exceção e, segundo o 'Telegraph', vai permitir ao Liverpool utilizar durante uma partida do campeonato inglês o símbolo de vencedor do Mundial de Clubes nas suas camisolas. De acordo com o referido jornal, os reds submeteram um pedido formal junto do organismo nos últimos dias, o qual acabou por receber parecer positivo, permitindo que o símbolo de campeão do Mundo seja exibido no encontro de domingo, diante do Wolverhampton.





Lembre-se que as regras da Premier League não permitem que seja utilizado qualquer outro tipo de símbolo para além daqueles que são definidos à partida da temporada. Dessa forma, tirando esta exceção, o Liverpool apenas utilizará o símbolo de campeão do Mundo nos encontros da Liga dos Campeões, conforme o próprio clube explicou em comunicado