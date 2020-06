Liverpool conquista título inglês

Trinta anos depois, o Liverpool volta a celebrar um título de campeão. Aconteceu esta quinta-feira e os reds nem precisaram de entrar em campo, já que a partir do sofá viram o Chelsea dar uma ajuda, ao bater em Londres o segundo classificado Manchester City por 2-1.





Obrigados a ganhar, e com Bernardo Silva em campo, os citizens entraram muito mal no jogo e começaram a 'entregar' o título pouco depois da meia hora, com um incrível erro de Mendy que permitiu a Pulisic celebrar. Kevin De Bruyne ainda devolveu a esperança aos 55', mas Willian sentenciou a questão aos 78', de penálti.Este é o 19.º título de campeão inglês da formação de Anfield, o primeiro na era Premier League. O seu último título de campeão nacional, refira-se, foi em 1989/90.