Liverpool fora da corrida por Messi e Klopp avisa: «Não há hipótese»

Desde que Lionel Messi manifestou a intenção de deixar o Barcelona alguns dos principais clubes da Europa andam de calculadora em punho, a fazer contas à contratação do argentino, mas o Liverpool não é um deles. Quem o garante é o treinador do campeão inglês, Jurgen Klopp. "Não há hipótese", afiança o técnico alemão.





"Interesse? Claro, quem não quer ter Messi na sua equipa? Mas não há hipótese. Os números não são para nós, por isso nem precisamos de começar a pensar no assunto", disse Klopp na conferência de imprensa de antevisão da Supertaça de Inglaterra, que disputa amanhã, diante do Arsenal.Manchester City, Inter e PSG são alguns dos clubes europeus já terão começado a pensar na contratação do argentino e Klopp reconhece que a ida de Messi para a Premier League seria positiva - embora não ajudasse particularmente o Liverpool no que toca à reconquista do título. "Obviamente ajudaria o Manchester City porque tornaria ainda mais difícil a tarefa de lhes gannhar. Para a Premier League seria fantástico. Ter aquele que, penso eu, é o melhor jogador do Mundo seria uma ajuda. Não sei se a Premier League precisa de um empurrão, mas seria na realidade um grande empurrão."E prosseguiu, ainda no campo das hipóteses. "Seria também interessante de ver porque o Messi nunca jogou em outra liga que não fosse a espanhola. O futebol aqui é diferente. Mas não sabemos se isso vai acontecer..."