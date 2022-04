Liverpool-Man. United vai ter um minuto de aplausos em homenagem à família de Cristiano Ronaldo

A revelação foi feita no site dos red devils. "Há mensagens de apoio de todo o Mundo que estão a inundar continuamente as redes sociais e os pensamentos de todos estão com a família Ronaldo neste momento. Como já foi confirmado, o Cristiano vai falhar o jogo para estar com os seus entes queridos. Apesar do Manchester United e do Liverpool terem a maior rivalidade do futebol inglês, há um profundo respeito entre os dois clubes e que será vincado pelos aplausos, ação inicialmente sugerida pelos adeptos do Liverpool", pode ler-se em comunicado.Além disso, as duas equipas irão jogar em Anfield com fumos pretos em solidariedade com o momento do capitão da Seleção Nacional.