Liverpool quer Asensio e Real Madrid pede Mané

O Liverpool está interessado na contratação de Marco Asensio mas o Real Madrid responde com a cobiça por Sadio Mané, segundo o britânico 'Express'.





Os reds, campeões europeus e vice-campeões de Inglaterra, querem reforçar a equipa à altura depois de terem elevado a fasquia com uma temporada em grande. Assim, Marco Asensio, de 23 anos, é o nome desejado para integrar o plantel de Jürgen Klopp, ainda que a avaliação do seu passe possa impressionar: 95 milhões de euros.Em Madrid pode haver vontade de libertar o jogador, até porque este pode ser usado como moeda de troca. Os espanhóis não descartariam a possibilidade de contratar Sadio Mané, senegalês de 27 anos que está no Liverpool desde 2015. Seria mais um grande nome a juntar aos já contratados por Florentino Pérez, que aposta tudo nesta nova temporada depois da desilusão de 2018/19.