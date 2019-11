Liverpool relembra 'encontro' com Flamengo

Logo que o Flamengo se sagrou vencedor da Copa Libertadores, o site oficial do Liverpool publicou uma notícia com o desfecho da partida entre a turma de Jorge Jesus e o River Plate, relembrando que a formação canarinha garantiu lugar no Mundial de Clubes, a disputar em dezembro no Qatar.





Recorde-se que Flamengo e Liverpool podem encontrar-se na final da prestigiada competição, onde estão representantes de todos os continentes.