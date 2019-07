Liverpool renova com Origi

Divock Origi renovou contrato com o Liverpool, anunciaram os reds esta quarta-feira em comunicado.O avançado belga, de 24 anos, assinou um novo vínculo cuja duração não foi revelada e mostrou estar muito feliz em Anfield."Estou muito contente por assinar este contrato, confere motivação extra para o arranque da temporada. Sente me senti confortável aqui. Tornei-me um homem neste clube, cheguei cá com 19 anos", lembrou o jogador, em declarações ao site oficial do clube.Na época passada, Origi fez 21 jogos pela equipa principal dos reds, assinando sete golos.