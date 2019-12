Liverpool vai na máxima força ao Mundial de Clubes: reds divulgam lista de inscritos

De Virgil van Dijk a Mohamed Salah, o Liverpool vai ao Mundial de Clubes, este mês no Qatar, na máxima força. Os reds divulgaram esta quinta-feira a lista de inscritos e Jurgen Klopp - que admitiu, o campeão sul-americano - vai avançar com toda a 'artilharia' que tem disponível no plantel. De fora ficaram apenas o central Joel Matip, que recupera de uma lesão num joelho, e o brasileiro Fabinho, a contas com um problema num tornozelo.O Liverpool, campeão europeu em título, estreia-se a 18 de dezembro contra o vencedor do encontro entre Monterrey, do México, e quem passar do duelo entre Al Sadd (Qatar) e Hienghène Sport (Nova Caledónia). A expectativa é que encontre ona final.Alisson, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Naby Keita, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Jones, Alexander-Arnold, Elliott e Williams.