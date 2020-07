Liverpool vendeu 1,7 milhões de camisolas, stock esgotou e New Balance não quer fazer mais

O título conquistado esta época motivou uma autêntica correria dos adeptos do Liverpool às lojas, para comprar a camisola oficial do clube. Há 30 anos que os reds não celebravam a conquista do campeonato, o entusiasmo é por isso muito grande, mas as camisolas acabaram e a New Balance não quer fazer mais.





Depois de ter vendido 1,7 milhões de camisolas esta época, o clube pediu à marca norte-americana a reposição dos stocks, mas a resposta foi negativa. A relação do Liverpool com a New Balance deteriorou-se a partir do momento em que o clube anunciou ter chegado a acordo com a Nike. O contrato com o novo patrocinador devia ter entrado em vigor a 1 de junho, mas as partes acordaram adiá-lo por mais dois meses.O Liverpool tem vindo a bater recordes na venda de camisolas nos últimos três anos, muito por força do aumento da popularidade da equipa, desde que é treinada por Jürgen Klopp.A parceria com a Nike pode tornar-se numa das mais lucrativas da história dos reds. O acordo prevê a entrada de 33 milhões de euros nos cofres do clube, menos 16 milhões do que o acordo com a New Balance, mas o Liverpool aposta na visibilidade da Nike, além de terem garantido 20 por cento das vendas feitas pela marca online.