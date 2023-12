Lobo na gaiola: Jogador do Wolves de castigo até ao final de janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jonny Castro Otto, ou apenas Jonny, está em maus lençóis no Wolverhampton. O defesa de 27 anos está afastado dos trabalhos da equipa principal até janeiro de 2024, depois de um incidente num treino.

Matt Hobbs, diretor desportivo do clube, explicou tudo aos jornalistas: "Como as pessoas sabem, o Jonny foi protagonista de um problema num treino da semana passada. Sentámo-nos com ele, pediu desculpa e delineámos o caminho a seguir. Concordámos que até final de janeiro vai trabalhar longe da equipa principal."

Recorde-se que o jogador chegou a Inglaterra proveniente do Atlético de Madrid em 2018, por empréstimo, acabando depois por ser contratado aos espanhóis por 15 milhões de euros.