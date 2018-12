Lopetegui na linha da frente para substituir Mourinho

De entre todos os nomes já apontados pela imprensa inglesa, há um que tem escapado e que, sabe Record, está na linha da frente para suceder a José Mourinho no banco do Manchester United. Trata-se de Julen Lopetegui.O antigo treinador do FC Porto está livre, depois de ter sido. No entanto, a boa impressão que causou ao serviço da seleção espanhola, de onde a poucas horas da estreia no Mundial depois de ter chegado a acordo com o Real Madrid, colocam-no entre os principais candidatos.Lopetegui, de 52 anos, fez grande parte da carreira como técnico das seleções jovens de Espanha. No seu currículo, estão um Europeu de sub-19 e outro de sub-21, ganhos em 2012 e 2013, respetivamente.