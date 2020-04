Loris Karius recusa o Wolverhampton e a 'culpa' é de Rui Patrício

O Wolverhampton está interessado em garantir um guarda-redes de qualidade para servir de reserva a Rui Patrício e até já tinha identificado Loris Karius como alvo. O problema é que o alemão não parece estar muito inclinado para aceitar a possibilidade. Não por não ver com agrado o interesse do Wolves - até porque a chance de atuar no Molineux lhe agradaria -, mas sim porque não tenciona ser suplente do internacional português, segundo revela o 'Daily Star'.





Na verdade, segundo aquela publicação, o Wolves não terá colocado em cima da mesa o estatuto de suplente, mas perante a presença do português no plantel o guardião alemão entende que as suas chances de atuar com regularidade serão bastante reduzidas. Algo que é perfeitamente confirmado pelas estatísticas, já que o antigo guarda-redes do Sporting atuou em praticamente todas as partidas de Premier League desde que chegou a Inglaterra, num total de 66 encontros disputados no principal escalão.Quanto a Karius, está de saída do Besiktas - onde reclama salários em atraso - e deverá voltar ao Liverpool, ainda que seja pouco provável que por lá se mantenha, especialmente porque na baliza red mora o brasileiro Alisson.