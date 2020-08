Louis Saha: «Man. United está a perder grande oportunidade ao não contratar Cavani»

A hipótese de Edinson Cavani reforçar o Benfica ganha cada vez mais força e o acordo entre as águias e o avançado uruguaio pode ficar fechado em breve. Depois de terminar contrato com o Paris Saint-Germain, Cavani, apesar dos seus 33 anos, tornou-se num dos alvos mais apetecíveis do mercado e, além do Benfica, não faltam clubes interessados nos seus serviços.





Para Louis Saha, antigo internacional francês que representou o Manchester United entre 2004 e 2008, os red devils deveriam avançar para a contratação de Cavani. "Penso que o Manchester United está a perder uma grande oportunidade ao não contratar Edinson Cavani neste verão. Sigo-o há vários anos e estou arrasado porque parece não haver interesse nele", afirmou o antigo avançado ao 'Football Index Podcast'."Para mim, Cavani seria a melhor opção neste mercado. Tem uma grande capacidade goleadora e também de liderança, o que seria um grande trunfo. Tem qualidades que são muito difíceis de encontrar no mercado de transferências", acrescentou.