Lucas Moura radiante com chegada de Vinícius ao Tottenham: «Já posso falar em português»

Lucas Moura está radiante com a chegada de Carlos Vinícius ao Tottenham. O avançado considera que o jogador emprestado pelo Benfica tem grande qualidade, mas está também feliz por ter agora um compatriota nos Spurs.





"Estou muito feliz porque agora tenho um brasileiro comigo. Posso falar em português e brincar com ele sobre as coisas de que falamos no Brasil. Por isso, estou muito feliz", afirmou, em declarações ao site do emblema treinado por José Mourinho.Lucas Moura acredita que Vinícius vai ser importante no Tottenham."O Carlos é um grande jogador e vai ajudar-nos muito. É bastante humilde, um rapaz muito simples. É um jogador muito bom e que não tínhamos no plantel", salientou o extremo, sublinhando: "Estou muito feliz porque ele merece, fez uma fantástica temporada no Benfica. Vamos ajudá-lo e ele será importante para a nossa equipa", garantiu.