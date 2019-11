Luís Campos pode ser o próximo a juntar-se a Mourinho: Silvino sai ao fim de 17 anos

Por dentro do primeiro treino de Mourinho no Tottenham: as indicações, os gestos de carinho e até um toque artístisco Por dentro do primeiro treino de Mourinho no Tottenham: as indicações, os gestos de carinho e até um toque artístisco

Mourinho chegou ao Tottenham e arrumou logo a casa. No primeiro treino no emblema londrino, o português, de 56 anos, apresentou-se com uma equipa técnica renovada, em que se destaca a chegada de dois elementos provenientes do Lille. João Sacramento troca a formação gaulesa pelo Tottenham de forma a ser adjunto de Mourinho, ao passo que Nuno Santos passará a ser o novo treinador de guarda-redes do clube do norte de Londres.Além disso, Carlos Lalín, Ricardo Formosinho e Giovanni Cerro - todos velhos conhecidos do Special One - fazem parte da equipa técnica do Tottenham, na qual se nota a ausência de Silvino. O ex-guarda-redes, de 60 anos, era tido como um dos homens de confiança de José Mourinho, fazendo mesmo parte das equipas técnicas do treinador português desde 2001/02, mas não entrou nas opções para o projeto do Tottenham. Esta acabou por ser uma decisão de Mourinho, já que os dois mantinham uma ligação desde o primeiro ano no FC Porto.De resto, João Sacramento, o novo adjunto, nunca trabalhou em Portugal. Natural de Barcelos e com apenas 30 anos, tirou o curso de treinador em Gales e viu a grande oportunidade surgir quando foi convidado por Luís Campos para ser observador do Monaco. Aí, trabalhou com Ranieri e Leonardo Jardim, antes de rumar ao Lille. Foi adjunto de Marcelo Bielsa, técnico que até rendeu de forma interina após o argentino ter sido demitido, e mais tarde braço-direito de Christophe Galtier. Desta feita, regressa ao Reino Unido para fazer equipa com Mourinho.José Mourinho também estará a tentar recrutar Luís Campos ao Lille. Segundo a ESPN, Mou terá pedido ao presidente Daniel Levy a contratação do compatriota para diretor desportivo.