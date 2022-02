Luis Díaz é o friorento de serviço no Liverpool

Luis Díaz tem sido destaque no Liverpool. Pegou de estaca na formação inglesa e hoje vai a jogo na equipa titular de Jurgen Klopp, que defronta o Leicester City, em mais uma ronda da Premier League.

Antes do duelo o Liverpool colocou nas redes as imagens do aquecimento e o colombiano destacou-se por ser o único equipado com calças de fato de treino.