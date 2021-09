Lukaku: «Não me comparem com o Cristiano Ronaldo, nunca!»

Romelu Lukaku, a grande contratação do Chelsea para a época 2021/2022, é, sem dúvidas, um dos principais avançados da atualidade. Mas, apesar do bom momento de forma que vive o belga, mantém os pés bem assentes no chão quando tentam compará-lo com alguém que, segundo o próprio, está entre os melhores de sempre: Cristiano Ronaldo.





"Não me comparem com o Cristiano Ronaldo, nunca! Cristiano Ronaldo é, para mim, um dos três melhores jogadores da história do futebol. Eu não vou colocar por ordem, mas ele está entre os três. O que ele atingiu no futebol é algo de excecional", afirmou o avançado, realçando também o facto de que ambos vão ser rivais novamente. "Eu tive sorte de jogar contra Ronaldo em Itália e agora ele está de volta a Premier League, o que é ótimo para o futebol inglês". "Quanto ao resto, comparar estatístico e tudo mais... é inútil"