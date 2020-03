Luke Shaw sobre Bruno Fernandes: «Dá para ver que ele era um líder no Sporting»

Luke Shaw explicou depois do jogo com o Everton como Bruno Fernandes está a ajudar a equipa do Manchester United também fora do campo. O defesa reconhece que o português tem capacidade de liderança e que a sua chegada teve impacto imediato no plantel dos red devils.





"Ele teve um grande impacto", disse Shaw, em declarações à televisão do Manchester United. "Está connosco há pouco tempo mas parece que já cá está há muito. Dá para ver que ele era um líder no Sporting e penso que ele quer trazer essas capacidades de liderança para ajudar a nossa equipa, tanto dentro como fora do campo."O jogador inglês mostrou-se, por isso, feliz com a contratação do médio português. "Espero que ele nos possa ajudar. Não está cá há muito tempo mas já destaca e isso é muito bom de ver."