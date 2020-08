Maguire volta a Inglaterra depois de ser considerado inocente

Harry Maguire, capitão do Manchester United, foi libertado e deverá ser julgado na terça-feira por alegada agressão e tentativa de suborno, num bar da ilha grega de Mikonos, anunciou este sábado fonte judicial. Maguire, companheiro dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot na formação inglesa, e outras duas pessoas também acusadas, não são, segundo a mesma fonte, obrigadas a marcar presença no julgamento, depois de terem sido ouvidos hoje em tribunal.





O defesa central nega todas as acusações, nomeadamente a de "agressão" a um polícia, que levou à sua detenção na quinta-feira na ilha grega de Míconos, na sequência de desacatos provocados por um grupo de turistas ingleses num bar.Segundo a imprensa local, a polícia foi chamada a intervir para pôr fim a um altercado, mas três pessoas do grupo no qual se incluía o defesa internacional inglês agrediram os agentes da autoridade.O grupo foi levado para a esquadra, onde continuou a agredir verbal e fisicamente os agentes, tendo a polícia efetuado detenções formais.Entretanto, o Manchester United reagiu ao incidente, garantindo já ter contactado o jogador e que este "está a cooperar totalmente" com as autoridades gregas.