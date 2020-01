Mais uma baixa à vista na equipa técnica de Guardiola

Guardiola poderá estar prestes a perder mais um elemento da sua equipa técnica. Giovanni Van Bronckhorst está a ser apontado aos chineses do Guangzhou, precisamente numa altura em que muitos já o indicavam como possível sucessor do espanhol no comando do Manchester City.





Quando o holandês incorporou a equipa técnica de Guardiola isso foi visto logo como o sinal de que podia estar a ser preparada a sucessão.Estes rumores sobre a saída de Giovanni Van Bronckhorst acontecem pouco depois da mudança de Arteta para o Arsenal.O Arsenal anunciou a 20 de dezmbro a contratação de Mikel Arteta como novo treinador, ocupando o lugar deixado vago por Unai Emery. O contrato é válido por três épocas e meia.