Mais uma 'bicada' ao Manchester United: «Mason Mount nem pede a bola...»

A crise está instalada em Old Trafford e as críticas ao que se vai passando no Manchester United são mais do que muitas. Ten Hag é criticado pela teimosia e má gestão do plantel, Bruno Fernandes pela alegada falta de capacidade para ser capitão, Andre Onana por revelar pouca segurança entre os postes, entre muitos outros pontos de análise que ganharam força depois da eliminação da Taça da Liga inglesa, às mãos do Newcastle.

Luis Saha, antigo avançado red devil, aproveitou o embalo e apontou o dedo a Mason Mount. O jovem reforço custou milhões mas, por agora, ainda não mostrou todo o talento que motivou a sua transferência do Chelsea.

"Assisti a momentos em que o Mason Mount nem sequer pede a bola. Para mim é um choque ver um jogador com aquela qualidade a esconder-se do jogo e a não querer assumir responsabilidades. Ele é demasiado bom jogador para se comportar assim, sem mostrrar uma vontade firme de pegar na bola e fazer a diferença", disse aos microfones do 'BettingOdds'.

E foi mais longe: "Acho que neste momento não tem confiança nele próprio. Tem de mostrar coragem e empenho, porque neste momento estou muito desiludido com ele."