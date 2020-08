«Um verdadeiro líder, apesar da derrota»: ingleses rendem-se a nova exibição de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes disse este domingo 'adeus' à Liga Europa ao perder (2-1) diante do Sevilha, de Julen Lopetegui, na meia-final da prova de clubes europeus. O médio português ainda colocou os red devils em vantagem na partida ao executar, de forma exímia, mais um penálti esta temporada - já soma oito golos desde a marca dos onze metros. Apesar da derrota e do afastamento da Liga Europa, o camisola '18' não deixou de receber elogios por parte da imprensa inglesa.





Golo do Man. United! Golo de Bruno Fernandes! Aí está o craque português a abrir o marcador nas meias-finais da Liga Europa, na conversão de uma grande penalidade. pic.twitter.com/P9gGo5qyAr — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 16, 2020

Eis a análise dos principais meios desportivos ingleses à exibição do médio português, que lidera a lista dos melhores marcadores da prova europeia, com oito golos.





The Sun

"Posicionou-se, saltou e rematou. A marca de água do português voltou esta noite e o resultado foi o que já estamos acostumados, Bruno Fernandes é exímio a marcar dos onze metros - oito penáltis que já marcou. O português foi atropelado por Diego Carlos, mas os juízes da partida acharam que não seria suficiente para assinalar o 23.º penálti do Manchester United esta temporada. Caso contrário, teria marcado o segundo ainda antes do intervalo. Ainda puxou os cordelinhos na segunda parte e mostrou o seu desagrado com a forma com que Lindelöf defendeu [no lance do segundo golo do Sevilha] ao ter uma troca de palavras com o defesa-central."

Mirror

"Assumiu a responsabilidade e bateu o penálti com a confiança habitual para colocar o Manchester United em vantagem. Testou o guarda-redes do Sevilha com remates de longa distância."

Manchester Evening News

"Fez o 8.º golo de penálti em 8 possíveis e o 12.º golo pelo Manchester United em 21 jogos a titular. Conduziu o jogo com uma maior arrogância na segunda parte."



Express

"Mais uma vez a estrela do jogo. Marcou de penálti e conduziu a equipa em cada oportunidade de golo criada. Um verdadeiro líder, apesar da derrota."