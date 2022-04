Man. City já terá acertado salário com Haaland de... 2,4 milhões de euros por mês

Erling Haaland pode estar perto de se tornar jogador do Manchester City. Segundo o 'Daily Mail', o avançado do Borussia Dortmund já terá acertado o salário que irá auferir em Inglaterra: mais de 2,4 milhões de euros por mês. Caso a transferência seja efetivada, o jovem norueguês passará a ser o futebolista mais bem pago da Premier League.Haaland, de 21 anos, poderá tornar-se jogador dos citizens por 75 milhões de euros, depois de três temporadas prolíficas na Bundesliga.O dianteiro de 1,91 metros soma 82 golos apontados em 85 partidas oficiais pela equipa de Dortmund onde é companheiro do português Raphael Guerreiro desde 2019.Além do Man. City, também o Real Madrid e o Paris Saint-Germain mostraram interesse em contratar o avançado.