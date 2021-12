Man. United descontou um sumo no salário de Zlatan: «E dizem que são um dos maiores do Mundo?»

Zlatan Ibrahimovic deixou o Manchester United em 2017 após temporada e meia ao serviço dos red devils. O agora avançado do AC Milan, de 40 anos, relatou no novo livro que houve um episódio que o marcou quando estava em Inglaterra. Depois de retirar e beber um sumo de fruta de um mini-bar, foi-lhe cobrado essa bebida, no valor de uma libra... no salário. Algo que o futebolista de 40 anos não aceitou de bom tom num episódio que sucedeu em 2016. E deu o exemplo do AC Milan, o seu atual clube."Se tivesse uma reunião espontânea em Roma, o Adriano Galliani [antigo diretor-geral do AC Milan] faria os possíveis para disponilbilizar-me o jato privado do clube, sem que eu tivesse de pagar seja o que for. Não estou a dizer que tudo deve ser de borla, mas um sumo de fruta... E vocês dizem que são um dos maiores clubes do Mundo?", interrogou-se Zlatan, referindo ao Manchester United, no novo livro 'Adrenalina, My Ignored Stories', revelado pelo diário sueco 'Sportbladet'.