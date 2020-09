Manchester City anuncia dois casos de Covid-19 no plantel às ordens de Guardiola

Riyad Mahrez e Aymeric Laporte estão positivos à Covid-19, anunciou esta segunda-feira o Manchester City.





Em comunicado, o clube britânico confirmou os dois casos: "Ambos os jogadores estão em isolamento, de acordo com o protocolo da Premier League e também do governo do Reino Unido. Nenhum dos dois tem sintomas do vírus", refere a nota divulgada.