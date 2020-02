Manchester City arrisca perder pontos na secretaria após exclusão das provas europeias

O Manchester City arrisca perder pontos na secretaria na Premier League, depois de ter sido afastado das competições europeias até final da época 2021/22. De acordo com o 'Independent', que cita fontes próximas do processo, o facto de ter violado as regras da UEFA representa também uma prevaricação a nível interno.





Manchester City em apuros: todas as contratações no período investigado pela UEFA

Os craques que o Manchester City pode perder devido ao afastamento das provas europeias

Isto acontece porque qualquer clube tem o dever de fornecer informação verídica à Federação Inglesa de forma a receber uma licença para participar nas provas, sendo que essa informação terá de coincidir com aquela que foi entregue à UEFA, que considerou que existiram "irregularidades graves" no Fair Play Financeiro.A mesma fonte acrescenta que já foram mesmo discutidas possíveis punições e que a dedução de pontos surge como bastante provável. Recorde-se que em causa estão as verbas encaixadas por acordos de patrocínio e também o balanço financeiro entre 2012 e 2016, dados que segundo a UEFA terão sido alterados nas comunicações feitas.Para lá da exclusão das próximas duas edições da Champions, uma decisão histórica para uma equipa da dimensão dos citizens, a UEFA aplicou também uma multa de 30 milhões de euros ao clube.