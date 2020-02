Manchester City ataca UEFA após exclusão da Champions: «Desapontados mas não surpreendidos»

O Manchester City criticou duramente a UEFA após ter sido excluído das próximas duas edições da Liga dos Campeões, por violação do fair play financeiro. Em comunicado, os citizens consideraram que o organismo que rege o futebol europeu foi parcial, desde o princípio, na condução deste processo, acrescentando que irão recorrer para o TAS.





"O Manchester City está desapontado mas não surpreendido pela decisão anunciada hoje pela UEFA. O clube já previa esta necessidade de procurar um organismo independente para julgar imparcialmente as provas irrefutáveis que suportam a nossa posição.Em dezembro de 2018, o investigador da UEFA previu publicamente a sanção que pretendia impor ao Manchester City, mesmo antes de ser iniciada qualquer investigação. O consequente processo da UEFA, incompleto e 'vazado', que ele supervisionou deixou claro que havia poucas dúvidas sobre que resultado teria. O clube já fez queixa formal ao Conselho Disciplinar da UEFA, uma queixa validada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).Posto isto, este foi um caso iniciado pela UEFA, conduzido pela UEFA e julgado pela UEFA. Com este processo prejudicial concluído, o clube vai procurar uma avalição imparcial o mais depressa possível e assim sendo, em primeira instância, começará os procedimentos junto do TAS assim que possível."