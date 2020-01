Manchester City derrota United em Old Trafford com Bernardo Silva em grande

Bernardo Silva foi a grande figura no dérbi de Manchester, com o City a bater o United por 3-1, na 1ª mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, em Old Trafford.





O internacional português registou o golo da noite, aos 17', ao desferir uma autêntica bomba ainda fora da área, sem dar hipóteses a De Gea. Bernardo voltou a ser protagonista aos 33', desta feita com um passe a rasgar para Mahrez , que fez o segundo da equipa de Guardiola.Os citizens acabaram mesmo por chegar ao intervalo a vencer por três golos de diferença, com Andreas Pereira a colocar a bola na própria baliza aos 39', depois de uma grande jogada de Kevin de Bruyne. Marcus Rashford reduziu aos 70'.Ainda assim, o Manchester City está no bom caminho para chegar à final. A segunda mão vai ser disputada a 29 de janeiro.