Manchester City e Juventus voltam a falar por João Cancelo

Manchester City volta à carga por João Cancelo. Depois de negada a proposta, de 40 milhões de euros, no início deste mercado de transferências, o emblema orientado por Pep Guardiola faz nova investida pelo internacional português da Juventus.De acordo com a imprensa inglesa, os citizens estão dispostos a incluir o ex-portista Danilo, de forma a baixar o valor da transferência, mantendo ainda os 40 milhões de euros pelo português.Sem entrar para as contas de Maurizio Sarri, treinador da 'Vecchia Signora', os responsáveis transalpinos estão recetíveis a aceitar a transferência, adicionando o facto da janela de transferências em Inglaterra terminar no próximo dia 8, quinta-feira.Depois de passagens por Portugal (Benfica), Espanha (Valencia) e Itália (Inter e Juventus), João Cancelo pode estrear-se na Liga Inglesa, ao serviço do Manchester City, onde poderá reencontrar-se com Bernardo Silva, antigo companheiro de equipa nos encarnados.Na última temporada, João Cancelo realizou 34 partidas, tendo apontado um golo no campeonato , frente à Lazio.