Manchester City empresta Félix Correia ao Az Alkmaar

Félix Correia é o mais recente reforço do AZ Alkmaar. O jovem jogador que o Manchester City contratou ao Sporting, assinando um contrato válido por cinco temporadas, foi emprestado ao clube holandês, que já oficializou a chegada do português.





"Estamos muito contentes com a chegada do Félix", disse o diretor do futebol Az Alkmaar, Max Huiberts, citado pelo site do clube. "Trata-se de um extremo puro, com muita velocidade, boa ação individual e profundidade. Hoje em dia não se veem muitos jogadores com estas cataterísticas", elogiou.