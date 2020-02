Manchester City enfrenta UEFA com advogado que travou Brexit duas vezes e cobra 24 mil euros/dia

O Manchester City não olha a meios para tentar reverter a decisão da UEFA, que puniu o clube com dois anos de ausência das competições europeias, por incumprimento das regras do fair play financeiro. O clube inglês vai contestar a sanção e já contratou, segundo o jornal 'Mirror', um super-advogado para liderar o processo: David Pannick, de 63 anos, a quem vai pagar qualquer coisa como 20 mil libras por dia (cerca de 24 mil euros).





David Pannick ficou conhecido por travar o Brexit em duas ocasiões, em representação de Gina Miller, uma empresária e ativista britânica (nascida na Guiana Britânica há 54 anos), que levantou dois processos contra o governo britânico por tentar implementar o Brexit sem a aprovação do parlamento.O advogado, que em 2008 recebeu o título de 'barão', venceu uma ação legal impedindo Theresa May de levar a cabo a saída do pais da União Europeia sem o consentimento do parlamento. No ano passado representou a mesma ativista no Supremo Tribunal alegando que Boris Johnson tinha dado conselho ilegais à rainha.O Manchester City vai fazer de tudo para reverter a decisão da UEFA pois sem a presença nas competições europeias, além dos milhões que perde, corre o risco de ver muitas das suas estrelas abandonarem o clube.