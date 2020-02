Manchester City excluído das próximas duas edições da Champions

Decisão histórica por parte da UEFA. O Manchester City foi excluído das próximas duas edições da Liga dos Campeões, depois de uma investigação por parte do organismo ter descoberto irregularidades graves cometida por parte do clube inglês no que ao Fair Play Financeiro diz respeito.De acordo com o organismo que rege o futebol europeu, em causa estão as verbas encaixadas por acordos de patrocínio e também o balanço financeiro entre 2012 e 2016, dados que segundo a UEFA terão sido alterados nas comunicações feitas. Para lá da exclusão das próximas duas edições da Champions, uma decisão histórica para uma equipa da dimensão dos citizens, a UEFA aplicou também uma multa de 30 milhões de euros ao clube.De notar que o Manchester City poderá recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto desta decisão.