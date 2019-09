Manchester City já tem sucessor de Pep Guardiola... em casa

Giovanni van Bronckhorst, antigo internacional holandês que teve uma passagem de realce pelo Barcelona, reforçou o Manchester City este mês e parece que está a um passo de assumir novas funções. O treinador chegou com a missão de trabalhar nos terrenos de Manchester City, New York City FC e Melbourne City FC, tendo como objetivo que os métodos de treino sejam comuns aos três emblemas mas, segundo 'Mirror', os citizens querem já alargar as suas funções com vista a que Bronckhorst assuma o lugar de Pep Guardiola.Explica o jornal inglês que desta forma o City tem já 'em casa' a solução caso também Guardiola decida sair antes do final de contrato, em 2021, uma vez que ainda não aceitou também o convite para se sentar à mesa e negociar novo vínculo.Giovanni van Bronckhorst já tem experiência nos bancos de suplentes, tendo começado a trabalhar ao lado de Ronald Koeman. Em 2015, assinou com o Feyenoord, de onde saiu na última temporada.