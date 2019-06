Manchester City pondera oferta histórica por Koulibaly

A 'Gazzetta dello Sport' adianta que o Manchester City estará a preparar uma proposta de 95 milhões de euros para convencer o Nápoles a vender o defesa central Kalidou Koulibaly, num negócio que, a confirmar-se, tornaria o senegalês de 27 anos no defesa mais caro da história.Sem Vincent Kompany, que terminou contrato e assumiu uma carreira de treinador, Pep Guardiola vê em Koulibaly o reforço ideal para reforçar a sua defesa na busca por mais um título de campeão inglês e não parece ter problemas em subir a fasquia no que a valores diz respeito.De notar que até ao momento o defesa central mais caro da história é Virgil van Dijk, que no ano passado custou ao Liverpool 84 milhões de euros.