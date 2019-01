Manchester United abre os cordões à bolsa e dá Manolas a Solskjær

Kostas Manolas pode estar a caminho de Manchester United, segundo adianta esta quarta-feira a imprensa britânica. De acordo com as informações disponíveis, os red devils pretendem antecipar-se à concorrência e garantir desde já o concurso do defesa grego da Roma, de 27 anos, que desta forma poderá ser o primeiro reforço de Ole Gunnar Solskjær, técnico que em dezembro sucedeu a José Mourinho no comando dos red devils.Neste sentido, a imprensa inglesa até considera surpreendente esta operação do United, pelo menos no 'timing', pelo facto de o grego ter uma cláusula de rescisão low cost (34 milhões de euros), mas que apenas poderá ser accionada no verão. Quer isto dizer que provavelmente o Manchester United até poderá pagar mais agora do que no final da temporada, numa operação antecipada que terá como propósito impedir a fuga do defesa para outro clube.Caso se confirme a contratação de Manolas, os red devils devem sair de cena na corrida por Éder Militão, abrindo caminho à possibilidade do brasileiro ser contratado por outra equipa, nomeadamente pelo Real Madrid , que parece apostado a atacar em força o brasileiro do FC Porto.