Manchester United convoca jovem que venceu a luta contra o cancro

Há um ano, mais ou menos por esta altura, Max Taylor tinha abandonado temporariamente os relvados para travar a luta mais importante da sua vida, quando enfrentou intensos tratamentos de quimioterapia. Um ano volvido, depois de ter sido vencedor nessa luta, o jovem defesa de 19 anos recebeu a notícia mais esperada, ao ser convocado por Ole Gunnar Solskjær para a visita do Manchester United ao reduto do Astana, em partida da Liga Europa.





A convocatória do jovem é mesmo uma das principais notas de destaque do dia em Inglaterra e serve de certa forma de exmeplo para os demais. Visivelmente orgulhoso, Taylor lembrou a sua longa caminhada e assumiu que nunca esperou que a sua vida mudasse tanto num ápice. "Há um ano estava a começar os meus tratamentos de quimioterapia. Na altura nunca me passou pela cabeça que, um ano depois, estaria a viajar com a equipa principal. Não importa qual o ambiente do jogo. Estar aqui é brutal. É um sonho que tenho desde que me lembro de dar um pontapé na bola...", assumiu o defesa, que representa os red devils desde 2014.