Manchester United corre risco de perder duas das maiores promessas a custo zero

A viver um período conturbado, com resultados aquém do esperado, o Manchester United poderá no final da presente temporada perder dois dos seus mais promissores jovens a custo zero. Segundo adianta o 'Daily Mail', tanto Angel Gomes como Tahith Chong não chegaram ainda a acordo para a renovação dos respetivos vínculos, podendo por isso dentro de uma semana negociar com outro clube para uma mudança no final da temporada.





Neste sentido, e ainda de acordo com a mesma publicação, o filho do antigo internacional português Gil Gomes está na lista de potenciais reforços do Barcelona, ao passo que Chong está na mira da Juventus.