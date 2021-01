Manchester United e Liverpool travam forças na 4.ª ronda da Taça de Inglaterra

Encontro grande na próxima eliminatória da Taça de Inglaterra. O Manchester United, de Bruno Fernandes, defronta o Liverpool, de Diogo Jota, em jogo da 4.ª ronda da prova, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira. Para além da 'sorte' dos red devils, foram também conhecidos os adversários de outros portugueses.





O Tottenham, de José Mourinho, voltou a ser feliz no sorteio e vai defrontar o Wycombe Wanderers, último classificado do Championship, equipa onde joga o carismático Adebayo Akinfenwa. O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo e companhia, formação que milita no sexto escalão inglês. Já o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva trava forças com o Cheltenham, do quarto escalão.Contudo, as novidades não ficam por aqui. As equipas que se qualificarem para a próxima eliminatória já sabem quais serão os seus adversários. Em caso de triunfo na 4.ª ronda, reds ou red devils defrontarão o vencedor do Stockport/West Ham-Doncaster, enquanto que os lobos medirão forças com o Arsenal (caso a formação de Cédric Soares ultrapasse o Southampton ou o Shrewsbury. Já José Mourinho visitará o terreno do Everton, de André Gomes, ou do Sheffield Wednesday.Cheltenham vs. Man. CityBournemouth vs. CrawleySwansea vs. Nottingham ForestMan. United vs. LiverpoolSouthampton/Shrewsbury vs. ArsenalBarnsley vs. NorwichChorley vs. WolvesMillwall vs. Bristol CityBrighton vs.BlackpoolWycombe vs.TottenhamFulham vs. BurnleySheffield United vs. PlymouthChelsea vs.LutonStockport/West Ham vs. DoncasterBrentford vs. LeicesterEverton vs. Sheffield WednesdayFulham/Burnley vs. Bournemouth/CrawleyMan. United/Liverpool vs. Stockport/West Ham/DoncasterSheffield United/Plymouth vs. Millwall/Bristol CityChorley/Wolves vs. Southampton/Shrewsbury/ArsenalBarnsley/Norwich vs. Chelsea/LutonEverton/Sheffield Wednesday vs. Wycombe/TottenhamBrentford/Leicester vs. Brighton/BlackpoolSwansea/Nottingham Forest vs. Cheltenham/Man. City