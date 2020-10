Manchester United entra na corrida por Cavani

A ESPN avança que o Manchester United está em conversações com Edinson Cavani, avançado uruguaio que ficou livre depois de terminar contrato com o PSG e que ainda não chegou a acordo com nenhum clube.





Pretendido por Benfica, Juventus, Real Madrid, Flamengo, Grémio e, mais recentemente, Atlético Madrid, o jogador entra agora na mira dos red devils, que procuram um avançado, a poucos dias do fecho do mercado.Segundo a ESPN o jogador, de 33 anos, vê com bons olhos a possibilidade de se mudar para Old Trafford, mas terá de baixar as pretensões salariais para a contratação se efetivar.O Manchester United fez de tudo para contratar Jadon Sancho, inglês do Borussia Dortmund, mas, embora ainda tenha esperança de poder contar com o jovem prodígio, as elevadas exigências financeiras do clube alemão obrigam os red devils a procurar alternativas. Dembelé, do Barcelona, também já foi dado como hipótese.A ESPN conta também que o Manchester United ofereceu 10 milhões de euros ao FC Porto por Alex Telles, mas que o clube português pede o dobro pelo lateral-esquerdo brasileiro.