Manchester United estará a preparar proposta por João Félix

A situação em torno do coronavírus pode ter afetado bastante as finanças de várias equipas, mas há outras que parecem apostadas em continuar a fazer elevados investimentos na tentativa de voltar ao topo. É o caso do Manchester United, que segundo o portal francês ‘Le 10 Sport’ estará a preparar-se para apresentar uma proposta milionária para contratar João Félix ao Atlético Madrid, tendo inclusivamente já avançado para os primeiros contactos.





De acordo com a mesma publicação, o jovem português é um dos jogadores bastante apreciados pelos dirigentes dos red devils, numa lista na qual entra Jadon Sancho, prodígio do Borussia Dortmund. A negociação não será fácil, adverte o mesmo título - que não fala em verbas eventualmente envolvidas na negociação -, mas os ingleses contam com a ajuda de Jorge Mendes na negociação, algo que poderá desbloquear o processo e permitir ao Manchester United juntar Félix a Bruno Fernandes em Old Trafford.O jovem internacional português, recorde-se, trocou o Benfica pelo At. Madrid no arranque da temporada a troco de 120 milhões de euros.