Manchester United pensa em Luís Campos

Luís Campos, de 55 anos, desempenha as funções de diretor desportivo do Lille, e, de acordo com o jornal inglês 'The Sun', é grande hipótese para assumir a pasta do futebol no Manchester United.





O português passou os últimos cinco anos em França, onde lançou jovens jogadores como Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Anthony Martial ou Nicolas Pepe.