Manchester United prepara 40 milhões por Rúben Neves mas Bruno Lage quer segurá-lo

O Manchester United, segundo o jornal inglês 'The Sun', quer contratar Rúben Neves, estando na disposição de oferecer 41,8 milhões de euros ao Wolverhampton pelo passe do internacional português. A proposta ainda não chegou aos 'wolves' mas, a avaliar pelas declarações recentes de Bruno Lage sobre o jogador, o mais certo é a oferta ser recusada."Quando se quer dar um passo em frente e se vende jogadores, esse passo nunca acontece. Estamos aqui com um projeto e com as nossas ideias, o objetivo é continuar com este jogadortes, tentar melhorá-los e atingir o próximo nível", explicou o antigo técnico do Benfica, acrescentando: "Mas neste modelo de futebol, quando as grandes transferências aparecem - quando estava no Benfica uma equipa pagou 120 milhões de euros por um jogador - não se pode dizer que não. Ou pode dizer-se mas é preciso depois equilibrar as coisas", explicou Bruno Lage.Sobre Rúben Neves, o treinador do Wolverhampton considerou-o um elemento "muito importante". "É um jogador de topo e o desafio é agora continuar assim. Esteve muito bem frente ao Chelsea e ao Manchester United. Há seis semanas falei com ele e desafiei-o a melhorar a cada dia. Desafiei-o a crescer ao nível defensivo porque ele precisa de entender que é um médio defensivo. Por isso tem de estar nos dois lados do futebol e trabalhar para a equipa."