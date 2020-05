Manchester United processa Football Manager

O Manchester United anunciou esta sexta-feira a intenção de processar os criadores do conceituado vídeojogo Football Manager, alegando utilização indevida do nome do clube ao longo dos vários títulos da série, uma das mais bem sucedidas da história dos jogos de computador. Para lá desta acusação, os red devils alegam ainda que a Sega e a Sports Interactive (SI) infringiram as leis ao não utilizarem o símbolo oficial do clube no jogo, substituíndo por um logotipo vermelho com uma faixa branca.





Em resposta, a Sega e a SI dizem que a utilização do nome do clube é uma "legítima referência ao Manchester United no contexto do futebol", lembrando que ao longo de vários anos, desde 1992, a sua utilização foi feita "sem qualquer queixa por parte do clube".Aliás, Sega e SI vão mais longe e lembram que "cópias do jogo foram enviadas para vários funcionários e jogadores do clube durante vários anos e que foram vários os elogios e comentários positivos feitos por eles." Por outro lado, as duas empresa lembram ainda que o próprio Manchester United terá por várias vezes pedido o acesso à base de dados do jogo, utilizando-a para efeitos de 'scout' e pesquisa.O processo, refira-se, está na justiça e surge dias depois de terem sido conhecidos os dados do passivo do clube, que subiu nos últimos 12 meses 141 milhões de euros, para os atuais 480 milhões.