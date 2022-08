Manchester United quer Casemiro e João Félix no imediato

Há dois jogadores que o Manchester United pretende contratar para estancar a perda de pontos na Premier League, principiada com duas derrotas nas primeiras duas jornadas.Nas últimas horas, o 'The Telegraph' avançou com o interesse da equipa de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no campeão europeu Casemiro, do Real Madrid, que passou pelo FC Porto antes de chegar ao Bernabéu. Não existe qualquer proposta mas os red devils estão prontos a avançarem com uma oferta de 60 milhões de euros pelo futebolista de 30 anos.Por outro lado, o jornal 'Marca' adianta que existem também conversas preliminares para que o emblema de Manchester United contrate João Félix no imediato. Há emissários do Man. United esta terça-feira em Madrid que estiveram à conversa com pessoas ligadas à representação do craque do Atlético, tendo estas acontecido tanto no Wanda Metropolitano como "num excêntrico hotel" da capital espanhola, como dá conta o diário.Os colchoneros pagaram 120 milhões de euros por Félix, ao Benfica, em 2019, e não pretendem abrir mão do jogador, de 22 anos, que na primeira jornada de La Liga alcançou três assistências para golo.