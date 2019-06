Manchester United quer contratar alvos recomendados por Mourinho

José Mourinho já não está no Manchester United há mais de meio ano , mas os red devils conhecem bem os alvos que o treinador português queria contratar e agora... vão mesmo atacá-los.De acordo com o 'The Sun', há três jogadores que Mourinho referenciou enquanto estava em Old Trafford, que agora podem ser oferecidos ao seu sucessor, Ole Gunnar Solskjaer.O alvo mais apetecível, mas também o mais caro, é Harry Maguire, central do Leicester. O clube onde também joga Ricardo Pereira pede aproximadamente 90 milhões de ouros, não só ao Manchester United mas também ao outro interessado... o Manchester City.Os red devils procuram também contar com o central Issa Diop, a quem Mourinho terá chamado de '"monstro" no bom sentido da palavra, e com o médio defensivo Declan Rice. Ambos jogam no West Ham.