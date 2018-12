Manchester United quer 'prender' De Gea com 445 mil euros por semana

Os valores são avançados esta sexta-feira pelo jornal inglês 'The Sun', o Manchester United está disposto a oferecer 445 mil euros por semana para o guarda-redes espanhol David de Gea se manter nos red delvis até 2020.O clube acionou a cláusula do contrato que lhe permite prolongar o vínculo, falta agora chegar a um entendimento financeiro com o jogador.É o dobro que que aufere atualmente, são mais de 23 milhões de euros por época. Se as partes chegarem a acordo com estes valores, De Gea não só se tornará no guarda-fredes mais bem pago do Mundo, como também no jogador com o salário mais elevado na Premier League.