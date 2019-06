Manchester United quer tornar Pogba no jogador mais bem pago da Premier League

O Manchester United quer aumentar o salário de Paul Pogba, em resposta ao interesse do Real Madrid no médio francês. A notícia foi avançada pelo 'Daily Mail', que especifica mesmo os valores em cima da mesa.De Espanha surgem notícias de uma proposta de 100 milhões pelo jogador, aos quais se somam as palavras enigmáticas do médio sobre a vontade de " abraçar um novo desafio ". Assim, os reds preparam-se para fazer uma oferta ainda mais milionária ao jogador, que já aufere 325 mil euros por semana.O novo contrato prevê 560 mil euros semanais, o que daria 29 milhões de euros por temporada. Este montante faria saltar Pogba para o topo dos jogadores mais bem pagos na Premier League, juntamente com Alexis Sánchez.