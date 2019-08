Manchester United tem acordo quase fechado com Eriksen

A quatro dias do fecho do mercado na Premier League, de Inglaterra poderá estar perto de se concretizar uma típica transferência com efeito de dominó no mundo do futebol. É que, segundo o 'AS', o Manchester United terá dado passos importantes nos últimos dias no sentido de contratar Cristian Eriksen, colocando à disposição do médio nórdico do Tottenham um contrato de cinco temporadas, com um salário milionário ao nível do de Paul Pogba.Com o jogador praticamente convencido, os red devils estarão agora a preparar-se para abordar diretamente o Tottenham, esperando que os spurs abram mão de um jogador que está a um ano do final do seu contrato e pelo qual estarão a pedir 65 milhões de euros. É que, caso não façam 'cash' nesta janela de transferências, os londrinos arriscam-se a perder o jogador no final da época... a custo zero.De resto, de notar que caso a transferência se concretize, a chegada de Cristian Eriksen poderá fechar as portas do Manchester United a Bruno Fernandes e, curiosamente, acabar por abrir as do Tottenham, já que com esta venda os spurs necessitarão de avançar para a contratação de mais um médio... e o português é um dos preferidos dos dirigentes spurs.Apesar dos passos dados pelo Manchester United, o 'AS' lembra que o Real Madrid está também interessado no jogador, algo que terá feito notar aos seus empresários na semana passada... mas apenas caso não consiga contratar Paul Pogba. Uma situação que poderá arrastar um pouco toda a operação, até porque se não houver acordo pelo francês até 8 de agosto (data do encerramento do mercado em Inglaterra), o dinamarquês poderá estar tentado a esperar pelo conjunto blanco...